روزهای پایانی اردوی آماده سازی تیم هندبال جوانان دختر در سالن فدراسیون هندبال برپا شده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکند، از ۲۳ مرداد پانزدهمین مرحله اردوهای آماده سازی خود را در تهران برپا کرده است.
ریحانه جعفرنژاد، زهرا افشاری، صبا دهقانی، تینا خوشنژاد ایرانی، محدثه شبانی، آتنا اسمعیلی، تارا حمزهلوئی، پریسان احمدخسروی، هستی شیخعلیزاده، ثنا فتوحی، زینب جهانگیریان، اسنا شجاعی، فاطمه کریمی، هستی آریانفر، مریم نوذری و آسمان بدوی ۱۶ بازیکنی هستند که تا ۲۹ مرداد در این اردو حضور دارند.
سمیه ریحانی (سرپرست)، فاطمه محمدخانی و ناهید رضایی (مربی) و نسترن ابریشمکار (پزشکیار) کادر فنی تیم هندبال جوانان را تشکیل میدهند.
دختران هندبالیست در گروه B هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیمهای کرهجنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان همگروه است. این مسابقات از ۲۹ مرداد تا هفت شهریور در ازبکستان برگزار میشود.