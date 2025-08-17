به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین​​ روز یکشنبه ۲۶ مرداد «گزارش موارد نقض حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۲۴» ​​ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد، نفوذ قدرت و سرمایه در نظام کنونی آمریکا، حقوق بشر به سبک آمریکایی را ​به ​ابزاری نمایشی در صحنه سیاست​​ و به ​​مهره‌ای در دست سردمداران کاخ سفید تبدیل کرده و از ​​ارزش‌های محوری و ماهیت بنیادین​​ حقوق بشر فاصله گرفته است.

این گزارش بخش‌های مختلف همچون «دموکراسی آمریکایی: کارناوال قدرت و پول»، «معیشت و رفاه مردم: نبرد طبقه پایین»، «نژادپرستی: محدودیت‌های اقلیت‌ها»، «گروه‌های آسیب‌پذیر: بی‌پناهی زنان و کودکان»، «سفر‌های مرگبار: تراژدی مهاجران بدون مدارک»، «هژمونی آمریکا: کابوسی برای حقوق بشر در دیگر کشورها» دارد که در هر بخش بطور مفصل موراد نقض حقوق بشر توسط آمریکا تشریح شده است.

این گزارش تأکید می‌کند ایالات متحده به‌طور مداوم ​​هژمونی‌طلبی​​ و ​​یکجانبه‌گرایی​​ را دنبال کرده، ​​قوانین بین‌المللی​​ و ​​اصول بنیادین روابط بین‌الملل​​ را به‌طرز وحشیانه‌ای زیر پا گذاشته، ​​حقوق بشر دیگر ملت‌ها​​ را بی‌پروا نقض کرده و ​​صلح، امنیت و توسعه جهانی​​ را به‌طور جدی تهدید کرده است.