به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان گفت: در این مسابقات که ۱۰۶ نفر در بخش آقایان و ۱۰۰ نفر در بخش بانوان حضور دارند، شرکت کنندگان در بخش‌های حفظ کل، تحقیق، حفظ ۱۰ جزء و ۲۰ جزء، اذان، قرائت و ترتیل با هم به رقابت می‌پردازند.

جلیل صرخه با اشاره به اینکه این مسابقات در حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی و دارالقرآن الکریم اهواز برگزار می‌شود، ادامه داد: محسن شیروانی در رشته صوت، محسن مزرعاوی در رشته حفظ، علی خانی در رشته لحن، علیرضا یوسفی‌کیا در رشته تجوید، محمدرضا حاجی اسماعیلی در رشته وقف و ابتدا داوری گروه آقایان و صدیقه بارانی در رشته لحن، نوال حزباوی در رشته وقف و ابتدا، زهرا عساکره در رشته حفظ، اعظم الماسی در رشته تجوید و نجات صحاف در رشته صوت مسابقات گروه بانوان را بر عهده دارند و مهدی دغاغله و خیریه عچرش به ترتیب رئیس هیئت‌های داوری آقایان و بانوان می‌باشند.

وی ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که به میزبانی شهرستان سنندج برگزار می‌شود، راه می‌یابند.

مرحله استانی مسابقات قرآن کريم استان خوزستان تا فردا بیست و هفتم مرداد ماه ادامه دارد.