فیلم سینمایی «فراتر از قله» محصول روسیه به کارگردانی کنستانتین کوتویف و یانا پولیاروش امشب از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «فراتر از قله» محصول ۲۰۱۸ یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
در این درام پاول شواندو، کنستانتین بلوشاپکا و ناتالیا برگر نقش آفرینی کردهاند.
این فیلم داستان جوانی ۱۷ ساله به نام الکس که ورزشکار بسیار ماهری است و عاشقانه اسکی کردن را دوست دارد.
تصادفی برای الکس رخ میدهد و در طی این تصادف، او پاهایش را از دست میدهد.
حال الکس باید با زندگی جدید خود و واقعیتی که برایش رخ داده است، کنار آید...
«فراتر از قله» دوشنبه ۲۷ مرداد ماه در ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.