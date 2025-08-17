فیلم سینمایی «فراتر از قله» محصول روسیه به کارگردانی کنستانتین کوتویف و یانا پولیاروش امشب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «فراتر از قله» محصول ۲۰۱۸ یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در این درام پاول شواندو، کنستانتین بلوشاپکا و ناتالیا برگر نقش آفرینی کرده‌اند.

این فیلم داستان جوانی ۱۷ ساله به نام الکس که ورزشکار بسیار ماهری است و عاشقانه اسکی کردن را دوست دارد.

تصادفی برای الکس رخ می‌دهد و در طی این تصادف، او پاهایش را از دست می‌دهد.

حال الکس باید با زندگی جدید خود و واقعیتی که برایش رخ داده است، کنار آید...

«فراتر از قله» دوشنبه ۲۷ مرداد ماه در ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.