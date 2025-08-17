رزمایش پدافند غیرعامل پیشگیری و مقابله با آفت مگس میوه مازندران در نکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش پدافند غیرعامل مقابله با مگس میوه مدیترانهای؛ صبح امروز با حضور نیروهای مختلف مردمی، تشکلهای کشاورزی و باغداران در روستای سیاوشکلای نکا برگزار شد.
رزمایش مقابله با آفت مگس به صورت عملی در باغ مرکبات آقای سیاوشی نکا عملیاتی شد و باغداران پیشرو در کنار کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی نحوه تله گذاری، مقدار و چگونگی محلول پاشی، جمع آوری میوههای پوسیده و دفن آن را با هدف پیشگیری و مبارزه بیولوژیک با مگس میوه تمرین کردند.
کارشناسان باغبانی میگویند: دما و رطوبت مناسب برای افزایش زادآوری و وجود میزبانهای حساس رسیده نظیر هلو، شلیل، سیب و میوههای در حال رسیدن به ویژه خرمالو و پرتقالهای تابستانه ازدیاد نسل و طغیان آفت مگس میوه مدیترانهای و در نهایت خسارت روی مرکبات دور از انتظار نیست.
طبق اظهارات رسمی کارشناسان حفظ نباتات، هر مگس ماده روزانه ۱ تا ۳۰ عدد تخم رها میکند و در شرایط مناسب این توان را دارد که در یک دوره زندگی تعدادش را به میانگین ۳۰۰ و حداکثر یکهزار عدد برساند.
مگس میوه مدیترانهای از آفات مخرب برای ۱۶۰ هزار هکتار از باغهای مازندران با تنوع و پراکندگی به لحاظ نوع میوه و زمان برداشت محسوب میشود و همواره از دغدغههای جدی باغداران استان نیز بوده است.
گسترش پدیده باغهای مختلط با غرس درختان هلو، شلیل، انجیر، آلبالو، گیلاس، زردآلو، گردو و خرمالو طی سالهای اخیر در مناطق مختلف مازندران در کنار ۱۱۵ هزار هکتاری باغ مرکبات به عنوان رکن اصلی صنعت باغداری استان، شرایط را برای رشد و تکثیر آفت مگس مدیترانهای دوچندان کرده است؛ وضعیتی که تهدید جدی برای باغداری مازندران به شمار میرود و اگر نسبت به مقابله بموقع با این آفت از طریق روشهای مختلف توسط باغداران اقدامی صورت نگیرد، ریشه باغداری استان را خواهد خشکاند.
در این رزمایش کارشناسان نوید دادند با سه اصل رصد، مدیریت و مبارزه؛ جای نگراتی نیست و میتوان با ابن مگس به مبارزه جدی پرداخت.
یداللهی و گزارشی از این رزمایش: