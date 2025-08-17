پخش زنده
بر اساس برآوردهای انجام شده امسال پیشبینی میشود بیش از ۴۴ هزار تُن محصول آلو از سطح سه هزار و ۸۰۰ هکتاری باغات آلو در استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان غربی یکی از قطبهای تولید میوه در سطح کشوراست که تولید انواع ارقام میوه یکی از مزیتها باغداری استان است.
آلو یکی از میوههای هستهدار محبوب و اقتصادی در بین باغداران استان است که بیش از ۱۰ رقم از انواع زودرس میان رس و دیر رس آن در استان برداشت میشود.
آلو به عنوان یک میوه مغذی علاوه بر اینکه به صورت تازه خوری مصرف میشه ماده اولیه صنایع تبدیلی در استان رو هم تامین میکنه. برداشت میوههای هسته دار تابستانه در آذربایجان غربی هر سال از خرداد ماه شروع و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.