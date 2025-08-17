به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، عبدی در ارتباط تلفنی با خبر ۲۰ شبکه باران گفت: مهلت نام نویسی در سامانه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان تا سه شنبه ۲۸ مرداد ماه تمدید شده و والدین نوآموزان فقط در این مدت فرصت دارند تا با مراجعه به سایت سنجش نسبت به سنجش سلامت کودکان خود اقدام کنند.

وی افزود: حداقل سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی، شش سال تمام است و تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی موظف به شرکت در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی هستند.

جزئیات بیشتر نام نویسی نوآموزان بدو ورود به دبستان و چگونگی فرآیند این ثبت نام از زبان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان