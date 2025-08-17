به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان گفت:در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، دو گروه متخلف زیست محیطی زنده گیری پرندگان زینتی ( سهره طلایی ) دستگیر شد.

محمود رضا اسماعیل پور افزود: از متخلفان زیست محیطی ،دو رشته تور زنده گیری پرندگان، قفس زنده گیری و تعدادی سهره طلایی کشف و ضبط شد و پرندگان کشف شده پس از اطمینان از سلامتی کامل آنها ،در طبیعت این شهرستان رها سازی شدند.

وی بیان کرد: پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دلفان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی را به سامانه شبانه روزی۱۵۴۰ اطلاع دهند.