پخش زنده
امروز: -
بهره برداری از ظرفیت بسیج، مدیران محلی و پایگاههای مقاومت در شناسایی و معرفی افرادی که با مشکل ناباروری مواجه هستند، مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) در بازدید از مرکز تخصصی ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم گفت: در این بازدید با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و چالشهای ناشی از کاهش آن در آینده، برنامهریزی لازم برای فرهنگسازی و معرفی افراد به این مرکز مورد توجه قرار گرفت.
محمدرضا موحد در ادامه از اجرای همکاریهای مشترک در زمینه ناباروری خبر داد و افزود: در راستای همکاری بیشتر سپاه استان قم با این مرکز از ظرفیت بسیج، مدیران محلی و پایگاههای مقاومت در شناسایی و معرفی افرادی که با مشکل ناباروری مواجه هستند، بهرهبرداری خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین، اقدامات علمی، پژوهشی و آموزشی در زمینههای فرهنگی و مهارتآموزی خانوادهها، فرزندان و سربازان عزیز نیز جزو برنامههای همکاری با این مرکز در نظر گرفته شده است.