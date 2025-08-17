خشم، خروج از حالت طبیعی روان است و در این حالت، فرد رفتار‌های هیجانی و کنترل‌نشده نشان می‌دهد.

خشم ناگهانی و پیامدهای آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ گاهی این رفتار‌ها پیامد‌هایی دارند که جبران‌پذیر نیستند.

هر فرد باید شخصیت خود را بشناسد و با این شناخت، می‌توان در لحظات حساس، احساسات را کنترل کرد.

واکنش سنجیده، از دردسر‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

در موارد شدید، سازمان‌هایی مثل بهزیستی می‌توانند کمک کنند. مداخله به‌موقع، آرامش را به فرد و جامعه بازمی‌گرداند.

خشم ناگهانی، اگر کنترل نشود، پشیمانی به‌بار می‌آورد. پشیمانی‌ای که شاید تا پایان عمر باقی بماند.