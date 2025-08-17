پخش زنده
بسکتبالیست قمی در ترکیب تیم ملی کشورمان بر سکوی سومی رقابتهای قهرمانی آسیا ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی بسکتبال کشورمان که حسن علیاکبری بسکتبالیست خوش قامت قمی را در ترکیب خود داشت در بازی ردهبندی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با پیروزی ۷۹ - ۷۳ برابر تیم ملی نیوزیلند، به عنوان سومی دست یافت.
علیاکبری در این رقابتها یکی از بازیکنان ثابت ترکیب تیم ملی بسکتبال بود.
تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی غلبه بر تیمهای گوام، ژاپن و سوریه به مرحله یکچهارم نهایی رسید و با غلبه بر چینتایپه، به نیمهنهایی راه یافت. ولی در این مرحله برابر استرالیا شکست خورد از رسیدن به فینال بازماند.
رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به میزبانی شهر جده در عربستان برگزار شد.