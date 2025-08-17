پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد: ۱۸ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در سطح استان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نادریانزاده گفت: از ۱۸ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی، ۳ هزار و ۲۰۰ واحد به صورت بنیاد ساخته میشود. روند ساخت به این صورت است که به تدریج پایان کار اسکلت یا تکمیل واحدها انجام میشود.
وی افزود: تاکنون ۹۰۰ واحد از این ۳ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و ۱۸۱ واحد دیگر در هفته دولت به شهرستانها تحویل خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد اظهار امیدواری کرد بقیهی واحدهای مسکونی، در سه فاز تا پایان شهریور، پایان آذر و پایان بهمن تکمیل خواهند شد.