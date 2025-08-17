مدیرکل بنباد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت:طرح هادی روستای علی آباد قائد رحمت به نمایندگی از ۱۵ روستای شهرستان خرم آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل بنباد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت:طرح هادی روستای علی آباد قائد رحمت به نمایندگی از ۱۵ روستای شهرستان خرم آباد به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع و اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.



پویا تابعی افزود:همچنین تا پایان سالجاری ۱۷۵ روستا با اعتباری بیش ۶۵۰ میلیارد تومان هم از نعمت آسفالت بهره‌مند خواهد شد.



وی گفت: ۱۵۳ هزار واحد مسکن روستایی لرستان تا کنون بیش از ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد معادل ۷۷ درصد واحد‌های مسکن روستایی مقاوم سازی شده است.





