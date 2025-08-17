یکشنبه بازار کردکوی به مکان جدید منتقل شد.

انتقال یکشنبه بازار کردکوی به مکان جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پس از اینکه مکان ۳۰ ساله یکشنبه بازار کردکوی تغییر کرد هفته پیش مکانی در جاده بندرترکمن، برای این بازار در نظر گرفته شد که بخاطر ایمن نبودن تغییر یافت و امروز یکشنبه بازار کردکوی در محل جدید فعالیت کرد.