آزادگان، اسوه‌های صبر و استقامت، امروز در سالروز بازگشت پرافتخارشان به میهن، بار دیگر یادآور غرور ملی و حماسه‌ای جاودان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالروز بازگشت آزادگان سرافراز، فرصتی است تا یاد و خاطره مقاومت، شجاعت و ایمان راسخ این قهرمانان را گرامی بداریم. آزادگانی که سال‌ها اسارت و سختی را به جان خریدند، اما هرگز از باور‌های خود دست نکشیدند و با روحیه‌ای استوار، نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر سختی‌ها شدند. این روز یادآور فداکاری‌های بی‌دریغ آنان و تجلیل از صبر و ایثار خانواده‌هایشان است که با صبر و امید به بازگشت عزیزانشان چشم دوخته بودند.

بازگشت آزادگان به میهن، پایانی بر شکنجه و رنج اسارت و آغازی بر فصلی نو در مسیر مقاومت بود.٢۶ مرداد؛ یادآور ایستادگی و استقامت فرزندان این ملت در دفاع مقدس است.

به همین مناسبت در گزارش زیر سالروز آزادی اسرای ایران روایت شده است.