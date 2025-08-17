به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) با اشاره به آغاز موج ورود زائران پیاده به مشهدالرضا گفت: تا عصر روز اربعین در مجموع ۳۰ هزار زائر از مسیرهای مختلف از جمله نیشابور، قوچان، کلات، فریمان، طرقبه شاندیز، جاده سیمان و سرخس وارد مشهد شده‌ اند.

حسین رضایی ادامه داد: امسال در مجموع ۳۸۵ ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مشهد آماده خدمت‌ رسانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: خدمات ارائه شده به زائران شامل اسکان، صبحانه، ناهار و شام رایگان است که مشمول ۱۰۰ هزار زائر بدون محل اسکان می‌ شود.

رضایی تصریح کرد: لازم است ستاد خدمات سفر برای اسکان این بخش از زائران پیاده برنامه‌ ریزی و حمایت ویژه داشته باشد.

وی با تاکید بر همکاری خیران و مردم مشهد در این حرکت معنوی اظهار کرد: کاروان‌ هایی از ۲۷ شهر کشور از جمله آمل، بابل، بجنورد، بیرجند، رفسنجان، کاشان، زاهدان، علی‌ آباد کتول، شیروان، سرایان و ورامین و غیره نیز هم اکنون در راه مشهد هستند و در روزهای آینده به جمع زائران پیاده خواهند پیوست.