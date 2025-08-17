به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: از مجموع مصوبات، ۳۱ درصد در دست اجراست و تنها ۲.۵ درصد مصوبات اجرایی نشده است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از مسئولان متولی خواست تا در قالب نشست خبری رهاورد کارگروه را برای اهالی رسانه تبیین و تشریح کنند.

استاندار، ریسک پذیری مدیران در راستای رفع مشکلات مردم و سرمایه گذاران را ضروری عنوان کرد و افزود: باید مصوبات کارگروه به صورت مکتوب نه شفاهی برای متقاضیان ارسال شود.

هاشمی با تشکر از تلاش مسئولان متولی در خصوص اجرایی شدن مصوبات، گفت: مصوبات کارگروه باید ۱۰۰ درصد ضمانت اجرایی داشته باشد.