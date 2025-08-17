پخش زنده
با آغاز فصل ثبتنام دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از شرایط و دغدغه والدین، در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها اقدام به کلاهبرداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از دادگستری کل استان هیچ مدرسه یا نهاد آموزشیِ معتبر برای ثبتنام قانونی، کد تأیید پیامکشده را از والدین درخواست نمیکند.
اگر این پیامها و درخواست کد تایید یا درخواست پول از سوی حسابهای شناختهشده یا مدیران مدرسه در شاد ارسال شد، احتمال دارد آن حساب قبلا توسط کلاهبرداران تصاحب یا جعل شده باشد.