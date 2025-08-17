به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی پیام تبریکی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

۲۶ مرداد یادآور یکی از روز‌های خاطره‌انگیز و غرورآفرین تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که فرزندان غیور این سرزمین، پس از سال‌ها اسارت در بند دشمن بعثی، با قامتی استوار و قلبی سرشار از ایمان، به آغوش پرمهر میهن و خانواده‌های خود بازگشتند.

این روز بزرگ، تجلی صبر، استقامت و ایستادگی مردان و زنانی است که در سخت‌ترین شرایط، عزت و شرف ایرانی اسلامی خود را پاس داشتند و با تحمل رنج‌ها و مشقت‌های فراوان، پیام‌آور آزادگی و مقاومت شدند.

اینجانب فرارسیدن سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، آزادگان گرانقدر و مردم ولایت‌مدار استان آذربایجان شرقی تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.