به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین بزرگداشت آیت الله «باغانی» با حضور جمعی از مسئولان، روحانیان، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع تاریخی سبزوار برپا بود.

آیت الله باغانی، از برجسته ترین چهره های روحانی و سیاسی در منطقه سبزوار است که از او به عنوان شهید زنده حادثه تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ یاد می شد که در آن حادثه شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و حجت الاسلام باغانی که در آن مجلس حضور داشت دچار جراحت های شدیدی شد.

وی در دوره های اول و چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم سبزوار به خانه ملت راه یافت که در دوره چهارم ریاست کمیسیون قضایی مجلس را بر عهده داشت.

این روحانی برجسته همچنین پدر شهید «ناصرالدین باغانی» از شهدای جوان دوره هشت ساله دفاع مقدس بود که در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل شد و وصیتنامه معروف و خواندنی از او باقی مانده است که رهبر معظم انقلاب چند مرتبه از آن تعریف و تمجید کرده و دیگران را توصیه به مطالعه وصیت نامه این شهید جوان سبزواری کرده اند.

حجت الاسلام علی اصغر باغانی همچنین یکی از بنیانگذاران موسسه آبادانی دیار سربداران است که این موسسه مردمی خدمات عام المنفعه و تاثیرگذار زیادی از جمله ساخت فرودگاه، پیگیری تاسیس راه آهن، کمک به ایجاد بعضی زیرساخت های دانشگاهی، امنیتی و فرهنگی و در حال حاضر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سبزوار را در کارنامه خود دارد.

کتاب «بازمانده حزب جمهوری» که بخش مهمی از وقایع و خاطرات انقلاب اسلامی و رویدادهای سبزوار را روایت می کند شامل بخشی از خاطرات شخص آیت الله باغانی، زندگینامه خودنوشت، عکس ها، اسناد و مصاحبه هایی است که گردآورنده کتاب درباره موضوعات مختلف با این روحانی برجسته سبزواری انجام داده است.

آیت الله باغانی که پنجشنبه گذشته به جوار رحمت حق شتافت، در مزار شهدای هفتم تیر آیت الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش آرام گرفت.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی طی پیام های جداگانه ای ارتحال این عالم ربانی را تسلیت گفته اند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.