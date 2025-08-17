به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ۲۶ مرداد ماه، یادآور بازگشت آزادگان سرافراز به میهن در سال ۱۳۶۹ و فرصتی برای گرامی‌داشت رشادت‌های این دلیرمردان است.

در چنین روزی در سال ۱۳۶۹، اولین گروه از آزادگان سرافراز، پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی گذاشتند.

ستاد رسیدگی به امور آزادگان که در ۲۲ مرداد ۱۳۶۹ تشکیل شد، مسئولیت تبادل حدود ۵۰ هزار آزاده را با همین تعداد اسیر عراقی بر عهده گرفت.

قابل ذکر است که اسرای عراقی عمدتاً نظامی بودند، در حالی که اسرای ایرانی بیشتر از نیرو‌های بسیجی و غیرنظامی تشکیل شده بودند.

در این روز، میهن اسلامی شاهد بازگشت کبوتران سبکی بود که پس از سال‌ها حبس، به آغوش گرم ملت خود بازگشتند. خبر آزادی این عزیزان، پیام آور رهایی بود و سراسر ایران را غرق در شادی و شعف کرد.