به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی صنعت آب گفت: در راهبرد ترکیبی بخش آب دولت استفاده از آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای رفع ناترازیهای آب آمایش محور در نظر گرفته شده است.
به گفتهی بزرگ زاده، مطابق با این راهبرد، بهرهبرداری از آب دریا به دو صورت استفاده از آب خام و بهرهبرداری پس از نمکزدایی مد نظر است.
جزئیات بیشتر در گزارش ناهید خدادادی