نشست همکاری‌های گردشگری تهران و تاجیکستان با حضور مدیران و فعالان گردشگری دو کشور در مجموعه خانه درجه یک صنایع‌دستی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، حاکیم‌الدین رحمان‌اف رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران و جمعی از مدیران شرکت‌های گردشگری تهران و دوشنبه حضور داشتند.

رضا همتی، در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت این نشست گفت: گردشگری یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی میان ملت‌هاست. ما با کشور تاجیکستان اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی فراوانی داریم که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های پایدار در حوزه گردشگری باشد.

معاون گردشگری تهران افزود: برگزاری این نشست فرصتی ارزشمند بود تا ظرفیت‌های گردشگری طرفین معرفی شود و مسیر‌های تازه‌ای برای همکاری‌های مشترک تعریف شود. تبادل تجربه در زمینه تور‌های ورودی و خروجی، همکاری در حوزه بازاریابی بین‌المللی و برگزاری رویداد‌های مشترک فرهنگی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

او با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در تقویت همکاری‌های گردشگری خاطرنشان کرد: خانه صنایع‌دستی درجه یک تهران به‌عنوان میزبان این رویداد انتخاب شد تا نشان دهیم هنر زبان مشترک ملت‌هاست. صنایع‌دستی جلوه‌ای از هویت و فرهنگ ماست و می‌تواند پلی برای معرفی بهتر ایران به گردشگران تاجیک و بالعکس باشد.

همتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار چنین نشست‌هایی، مسیر توسعه همکاری‌های گردشگری میان تهران و دوشنبه بیش از پیش هموار شود و ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و تاریخی، به بستری برای معرفی چهره واقعی دو ملت به جهان تبدیل شود.