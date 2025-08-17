همدان، میزبان مسابقات بینالمللی شطرنج جام ابنسینا
هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام ابن سینا، ۲ تا ۹ شهریور به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام ابن سینا دوم تا نهم شهریور به میزبانی هیئت شطرنج استان همدان و به نمایندگی از فدراسیون شطرنج ایران برگزار میشود.
این مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.
به جز شطرنج بازان کشورمان نمایندگانی از کشورهای اتریش، افغانستان، گرجستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان در این رقابتها حضور دارند.