به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی مقدم در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مناقصه خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به استان اوایل تیرماه برگزار شد و پنج شرکت معتبر اسناد را خریداری کرده و تا ۲۵ روز دیگر زمان دارند اسناد را تکمیل کنند.

وی افزود: البته اجرای این طرح دو فاز دارد که فاز اول از دریا تا استان کرمان است و فاز دوم هم از رفسنجان تا استان یزد را شامل می‌شود که مناقصه آن صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد ادامه داد: کل اعتبار برای این خط از دریا تا استان یزد تقریبا ۳۷۰ همت است که عمده بحث اجرا از خلیج فارس تا استان کرمان به شمار می‌آید.

طلایی مقدم اظهار داشت: قسمت دوم از رفسنجان تا استان یزد نیاز به آب شیرین کن ندارد و بر این اساس، هزینه برعهده استان یزد ۲۰ همت است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم که این طرح تا حداکثر دو سال به سرانجام برسد و حتی احتمال دارد تا یک سال و نیم به طول بینجامد.