نخستین روز «همایش‌گشت ۱» گردهمایی فعالان فرهنگی و گردشگری در گهرپارک سیرجان برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت میراث‌فرهنگی، استادان دانشگاه و هنرمندان، ظرفیت‌های گردشگری تجربه‌محور و مسئولیت اجتماعی صنعت را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «همایش‌گشت ۱» به میزبانی گهرپارک سیرجان آغاز شد و در نخستین برنامه، شرکت‌کنندگان با بازدید از مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر، بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد پایه‌ای کشور و تأمین‌کننده بیش از ۳۰ درصد فولاد ایران، با چرخه کامل تولید فولاد از استخراج سنگ‌آهن تا محصول نهایی آشنا شدند.

حضور مقامات و چهره‌های برجسته فرهنگی

در ادامه، همایشی با حضور مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، جواد حق‌شناس مشاور وزیر و عضو شورای راهبردی، عاطفه مروی مشاور امور زنان و خانواده، سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه، مصطفی نیکرو مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان، برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف، آتوسا مومنی رئیس مرکز مطالعات پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، احمد مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام گیل‌آبادی استاد ارتباطات و کارگردان تئاتر، جمعی از هنرمندان از جمله بهزاد فراهانی و اصغر همت و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد.

گل‌گهر؛ قلب تپنده فولاد ایران

در این نشست، جعفر رفیعیان معاون مدیرعامل گل‌گهر با خوشامدگویی به مدعوین، این مجموعه را «قلب تپنده فولاد کشور» خواند و بر نقش‌آفرینی آن در توسعه منطقه و احیای میراث فرهنگی از رهگذر مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

گردشگری تجربه‌محور بر پایه روایت قصه‌ها

مریم جلالی با بیان اینکه «ایرانیان همواره صنعتی، خلاق و روایتگر بوده‌اند» بر ضرورت توجه به گردشگری تجربه‌محور مبتنی بر روایت قصه‌ها تأکید کرد و گهرپارک را الگویی موفق در پیوند میان فرهنگ، صنعت و اقتصاد دانست.

استمرار تمدن ارته در بستر امروز

احمد مسجدجامعی نیز با اشاره به تمدن کهن ارته در جیرفت و جایگاه آن هم‌سنگ تمدن سومر، تأکید کرد: ایران تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه استعداد تاریخی و فرهنگی در حوزه‌های صنعت، هنر و دانش بشری است.

پویش ملی برای ایران پاکیزه و زیبا

در بخش دیگری از همایش، محمدحسین بازگیر مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از پویش ملی ایران پاکیزه و زیبا رونمایی کرد؛ پویشی با پنج محور کلیدی از جمله فرهنگ‌سازی، مستندسازی و بسیج ظرفیت‌های اجتماعی برای مقابله با رهاسازی پسماند در طبیعت.

مفرغ‌های ایرانی؛ نماد بی‌بدیل تفاوت فرهنگی

شهرام گیل‌آبادی استاد ارتباطات نیز با ارجاع به قدمت هفت‌هزارساله مفرغ‌های ایرانی، آنها را «نماد بی‌بدیل تفاوت فرهنگی ایران» خواند و بر ضرورت هم‌آفرینی و هم‌نشینی در مسیر توسعه فرهنگی تأکید کرد: در عصر سوپر تکنولوژی، هر فرد می‌تواند رسانه‌ای قدرتمند باشد و روایت خلاق، خود تبدیل به رسانه خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و توسعه فرهنگی

همچنین جواد حق‌شناس با اشاره به پیوند دیرینه انسان و آهن، بر اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ موظف‌اند بخشی از منابع خود را صرف توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق فعالیت‌شان کنند.

او همچنین از اطلس سرمایه‌گذاری گهرپارک سیرجان رونمایی کرد.

بازدید از گهرپارک؛ نماد گردشگری نوین

در پایان نخستین روز این رویداد، بازدیدکنندگان از گهرپارک به مساحت ۵۹۰ هکتار با ۳۲ تم گردشگری بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص مسئولیت اجتماعی گل‌گهر، می‌تواند به قطب گردشگری تجربه‌محور در جنوب‌شرق کشور بدل شود.