بازدید استاندار قزوین از بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان قدس
استاندار قزوین از بخش خون و آنکولوژی کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان قدس بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این بخش تخصصی با حمایت موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان قزوین (مکس) و از محل کمکهای مردمی و خیرین استان ایجاد شده و تمامی خدمات درمانی کودکان مبتلا به سرطان را پوشش میدهد.
استاندار قزوین در راستای گرامیداشت هفته تشکل های مردم نهاد، ضمن بازدید از بخشهای مختلف و آشنایی با روند درمان و حمایت از بیماران، فعالیتهای موسسه مکس را کاری ارزشمند و قابل تقدیر دانست و از تلاش خیرین و دستاندرکاران قدردانی کرد.
استاندار همچنین به مناسبت هفته گرامیداشت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، از موسسه خیریه بنیان ازدواج استان قزوین بازدید کرد و از نزدیک با فعالیتها و خدمات این مجموعه آشنا شد.
موسسه خیریه بنیان ازدواج قزوین با همت جمعی از معتمدین و خیرین تأسیس شده و با هدف تسهیل امر ازدواج جوانان و تأمین جهیزیه برای زوجهای نیازمند فعالیت میکند.
استاندار قزوین در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای خیرین و دستاندرکاران موسسه، تأکید کرد: حمایت از جوانان در آغاز زندگی مشترک اقدامی ارزشمند است که میتواند به تحکیم بنیان خانواده و گسترش فرهنگ ازدواج آسان در جامعه کمک کند.
این موسسه تاکنون با اجرای طرحهای متنوع، زمینه تأمین هزاران جهیزیه و حمایت از زوجهای کمبضاعت را فراهم کرده و همچنان با اتکا به کمکهای مردمی و خیرین به فعالیت خود ادامه میدهد.