یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان موفق به کشف و ضبط ۳ راس لاشه تاکسیدرمی حیوانات وحشی و۲ قبضه اسلحه جنگی و ادوات شکار و صید شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد ساجد سعیدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان گفت: یک متخلف سابقه دار که اقدام به شکار و تاکسیدرمی حیات وحش در شهرستان لردگان کرده بود، دستگیر شد.

وی افزود: این فرد به دلیل نگهداری غیرمجاز ۳ راس کل و بز وحشی تاکسیدرمی شده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

در این عملیات، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان با همکاری مقامات قضایی و انتظامی، موفق به شناسایی و دستگیری این متخلف شدند.

این اقدام برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و حفظ حیات وحش منطقه صورت گرفته است.