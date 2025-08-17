پخش زنده
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از امضای تفاهم نامه با بیش از ۱۵ کشور برای شناسایی معادن فراسرزمینی خبر داد.
داریوش اسماعیلی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: این تفاهم نامهها با کشورهای آفریقایی، همسایگان و کشورهای عضو بریکس امضا شده و در این زمینه برنامه مدون ۵ سالهای هم تنظیم شده است.
به گفته معاون وزیر صمت، در راستای عمل به تکلیف ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت که سازمان زمین شناسی را مکلف به شناسایی معادن فراسرزمینی کرده، کارگروه اکتشافات فراسرزمینی هم تشکیل شده است.
اسماعیلی افزود: همچنین مرکز دادههای فراسرزمینی در پایگاه ملی دادهها ایجاد شده و اسناد اکتشافات معدنی که متخصصان ایرانی با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در کشورهای دیگر انجام دادهاند در این پایگاه قرار داده شده است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: این دادههای پایه زمین شناسی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد تا برنامه ریزی بهتری برای سرمایه گذاری در معادن فراسرزمینی انجام دهند.
بخشایی مدیر امور بینالملل سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور هم تامین مواد معدنی مورد نیاز صنایع را از اهداف اکتشافات فراسرزمینی بیان کرد.