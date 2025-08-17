به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست چگنی گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شکار حیات وحش و نگهداری اجزای شکار در منزل متخلفان زیست محیطی،رسیدگی به موضوع در دستور کار نیروهای یگان اداره حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

امیر رضا محمدی نژاد افزود: در بازرسی از منزل متخلفان زیست محیطی ، دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.





