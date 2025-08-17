پخش زنده
جمعیت هلال احمر استان قزوین با اعزام ۷۹ نیروی داوطلب شامل پزشکان متخصص، عمومی، داروسازان و فوریتهای پزشکی در شهرهای مقدس کربلا و نجف به زائران اربعین حسینی خدمات پزشکی و درمانی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر در خبر 20 شبکه قزوین اعلام کرد: نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر استان از تاریخ ۲۳ مرداد تاکنون در شهرهای مقدس کربلا و نجف؛ بیش از ۳۲۵۹ مورد ویزیت پزشکی و تعداد زیادی خدمات جانبی شامل تعویض پانسمان، کنترل فشار خون، ارائه داروی سرپایی و جراحیهای محدود انجام داده اند.
فرهادی گفت: در نجف، درمانگاه نبرد و در کربلا، درمانگاههای الماس شرق و ملاک به طور اختصاصی در اختیار تیم هلال احمر قزوین قرار دارند و به زائران خدمترسانی میکنند. این خدمات درمانی و بهداشتی با هدف حمایت از سلامت زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین صورت میگیرد.