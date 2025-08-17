پخش زنده
امروز: -
سرمربی خیبر گفت: با حمایت لرتباران آماده کسب سه امتیاز در مصاف با مس رفسنجان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرمربی خیبر خرمآباد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر مس رفسنجان گفت: امیدوارم با حمایت هواداران و لرتباران بتوانیم اولین سه امتیاز این دیدار خانگی را کسب کنیم.
سید مهدی رحمتی بیان کرد: اردوی آمادهسازی خوبی را پشت سر گذاشتیم و با انگیزه بالا به استقبال بازی با مس میرویم،
سرمربی خیبر افزود: هدف اصلی باشگاه ساختن تیمی جوان،با انگیزه، آیندهدار و جنگنده است که بتواند برای مردم لرستان افتخارآفرینی کند.
دیدار تیمهای خیبر خرم آباد و مس رفسنجان از هفته نخست بیست و پنجمین دوره دسته برتر فوتبال ایران فردا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی برگزار میشود.