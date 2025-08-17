

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرمربی خیبر خرم‌آباد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر مس رفسنجان گفت: امیدوارم با حمایت هواداران و لرتباران بتوانیم اولین سه امتیاز این دیدار خانگی را کسب کنیم.

سید مهدی رحمتی بیان کرد: اردوی آماده‌سازی خوبی را پشت سر گذاشتیم و با انگیزه بالا به استقبال بازی با مس می‌رویم،



سرمربی خیبر افزود: هدف اصلی باشگاه ساختن تیمی جوان،با انگیزه، آینده‌دار و جنگنده است که بتواند برای مردم لرستان افتخارآفرینی کند.

دیدار تیم‌های خیبر خرم آباد و مس رفسنجان از هفته نخست بیست و پنجمین دوره دسته برتر فوتبال ایران فردا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.







