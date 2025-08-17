پخش زنده
اسماعیل قدس تهرانی در آخرین روز خدمت سربازی سال ۱۳۶۴ در عملیات کربلای ۴ به اسارت دشمن بعثی درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسماعیل قدس تهرانی سرباز وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران در سن ۲۰ سالگی و در ۶۴ عملیات کربلای ۴ در منطقه گیلانغرب اسیر میشود و دوران اسارات او ۵ سال طول می کشد.
خانواده تهرانی در این ۵ سال گمان کردند اسماعیل شهید شده است و هر هفته در بهشت زهرا بر مزارش حاضر میشدند، اما سال ۶۹ همزمان با ورود آزادگان به میهن به پدر و مادر خبر میدهند که یوسف گمگشته باز آمده است.
اسماعیل قدس تهرانی از کارکنان بازنشسته صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که همان سال ۶۹ به استخدام رسانه ملی درآمد و سال ۸۷ هم بازنشسته شده است.