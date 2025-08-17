به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بیانگر آسمانی صاف و در ساعات بعد ازظهر قسمتی ابری تا پنج روز آینده است.

مینا معتمدی افزود:توده هوای گرم که از امروز وارد استان شده تا پایان هفته ماندگار است و موجب افزایش دمای میانگین بین ۲ تا چهار درجه خواهد شد.

وی گفت: بعدازظهر امروز در مناطق غربی و جنوبی، افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق مرتفع استان وجود دارد.

مینا معتمدی افزود: در پی نفوذ موج گرمای جدید بیشینه دمای کلانشهر اصفهان به بالای ۴۰ درجه سلسیوس رسید.

مینا معتمدی گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: ایستگاه بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.