زهره باقری، شاعر کودک و نوجوان، با انتقاد از وضعیت کنونی نشر و چاپ آثار این حوزه گفت: شاعران جوان برای چاپ آثارشان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

زهره باقری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: هر شاعر کودک و نوجوان برای انتشار آثار خود ناچار است به سراغ ناشران مختلف برود و در بسیاری موارد با عدم پذیرش روبه‌رو می‌شود؛ اتفاقی که باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در انتظار انتشار بمانند.

باقری همچنین به نقش نشست‌ها و محافل شعر کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: این جلسات فرصت مناسبی برای نقد و بررسی آثار هستند و شاعران می‌توانند با استفاده از نظر یکدیگر کیفیت کار خود را ارتقا دهند.

زهره باقری شاعر کودک و نوجوان است. او بیشتر به خاطر کتاب «جوجه ناز تپلی» شناخته می‌شود.