به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یعقوبی در نشست خبری این صنعت با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه صنعت فولاد هفت سال است که جایگاه دهم تولید فولاد در جهان را از آن خود کرده است، گفت: برای گرفتن رتبه هفتم جهانی تولید فولاد که به کشور آلمان تعلق دارد باید۵.۸ میلیون تن فولاد بیشتر تولید کنیم که دور از دسترس نیست.

یعقوبی ادامه داد: این صنعت دو میلیون نفر شاغل در زنحیره خود دارد و ۱۱ درصد ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه درصنعت فولاد در همه ماه‌ها با چالش انرژی همراه بودیم، تصریح کرد: چالش‌های صنعت فولاد در یکسال گذشته موجب شده تا ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته این صنعت شود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ عدد تولید فولاد به ۴۰ میلیون تن می‌رسید که این عدد محقق نشد و تحت تاثیر ناترازی‌ها ۳۰ میلیون تن تولید در سال گذشته اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد محدودیت در صنعت اعمال می‌شود، ادامه داد: صنعت فولاد از ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برقی که مصرف میکند،۴ هزار مگاوات را خودش تولید می‌کند.

یعقوبی در بحث گاز مصرفی صنعت فولاد نیز گفت:مصرف ۵ درصد سهم گاز کشور راداریم و در زمستان به دلیل ناترازی و اینکه سوخت جایگزین ندارد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه نرخ برق فولاد در ۸ سال ۲۳ برابر و نرخ گاز صنعت نیز ۱۴ برابر شده است، افزود: این در حالی است که نرخ فولاد ۶ برابر رشد داشته و اینها همخوانی ندارد.

یعقوبی افزود:نرخ دلاری تامین مالی در دنیا ۵ درصد است و در ایران این عدد به ۱۰ درصد می‌رسد.

یعقوبی با بیان اینکه فولاد در هیچ چیزی یارانه نمی‌گیرد، گفت: صنعت فولاد سرمایه بر است و در مقابل متحمل ۲۵ دلار هزینه مالی و ۲۰ دلار هزینه ناشی از تحریم و همچنین ۵۰ دلار کاهش تولید ناشی از فقدات انرژی برق و گاز در مجموع ۱۰۰ دلار به ازای هر تن هزینه به ان تحمیل شده است. ضمن اینکه ده برابر استاندار جهانی نیروی انسانی به این صنعت تحمیل شده است.