تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال کشورمان در لیگ جوانان ملت‌های آسیا به مقام دوم رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های لیگ جوانان ملت‌های آسیا به مقام دوم دست پیدا کرد.

مسابقات لیگ ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال با حضور ۶ تیم در دو بخش بانوان و آقایان در ۶ مرحله برگزار شد. هر مرحله امتیازات و مقام‌های جداگانه را داشت، در هر مرحله تیم اول ۱۰۰ امتیاز، تیم دوم ۸۰ امتیاز، مقام سوم ۷۰ امتیاز، مقام چهارم ۶۰ امتیاز، مقام پنجم ۵۰ امتیاز و مقام ششم ۴۵ امتیاز کسب کردند. نتیجه کلی این دوره از رقابت‌ها براساس مجموع امتیازات محاسبه شد.

تیم ملی آقایان کشورمان در این رقابت‌ها در مجموع ۶ مرحله، با کسب ۵۰۰ امتیاز از حداکثر امتیازات و برابر با تیم مغولستان، میانگین گل زده ۲۰/۳ برای ایران و ۱۹/۵ برای مغولستان و درصد پیروزی ۶۸ ٪ برای ایران و ۷۵٪ برای مغولستان به مقام دوم دست پیدا کرد.

رده‌بندی تیم‌ها در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱. مغولستان - ۵۰۰ امتیاز

۲. ایران - ۵۰۰ امتیاز

۳. چین - ۴۵۰ امتیاز

۴. ژاپن - ۳۸۰ امتیاز

۵. مالزی - ۳۱۰ امتیاز

۶. قزاقستان - ۲۹۰ امتیاز

اعضای تیم ملی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری مازیار، نبی علیرضا شریفی

آرمین سلیمان‌زاده و بهرام سعیدیان به عنوان مربیان این تیم را همراهی کردند.