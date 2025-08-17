کسب مقام دوم تیم بسکتبال ۳ نفره پسران ایران در آسیا
تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال کشورمان در لیگ جوانان ملتهای آسیا به مقام دوم رسید.
مسابقات لیگ ملتهای آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال با حضور ۶ تیم در دو بخش بانوان و آقایان در ۶ مرحله برگزار شد. هر مرحله امتیازات و مقامهای جداگانه را داشت، در هر مرحله تیم اول ۱۰۰ امتیاز، تیم دوم ۸۰ امتیاز، مقام سوم ۷۰ امتیاز، مقام چهارم ۶۰ امتیاز، مقام پنجم ۵۰ امتیاز و مقام ششم ۴۵ امتیاز کسب کردند. نتیجه کلی این دوره از رقابتها براساس مجموع امتیازات محاسبه شد.
تیم ملی آقایان کشورمان در این رقابتها در مجموع ۶ مرحله، با کسب ۵۰۰ امتیاز از حداکثر امتیازات و برابر با تیم مغولستان، میانگین گل زده ۲۰/۳ برای ایران و ۱۹/۵ برای مغولستان و درصد پیروزی ۶۸ ٪ برای ایران و ۷۵٪ برای مغولستان به مقام دوم دست پیدا کرد.
ردهبندی تیمها در این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
۱. مغولستان - ۵۰۰ امتیاز
۲. ایران - ۵۰۰ امتیاز
۳. چین - ۴۵۰ امتیاز
۴. ژاپن - ۳۸۰ امتیاز
۵. مالزی - ۳۱۰ امتیاز
۶. قزاقستان - ۲۹۰ امتیاز
اعضای تیم ملی ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری مازیار، نبی علیرضا شریفی
آرمین سلیمانزاده و بهرام سعیدیان به عنوان مربیان این تیم را همراهی کردند.