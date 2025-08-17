کتاب "پاک ستان"روایتی از حضور زائران شبه‌قاره در سیستان و بلوچستان و سفر آنان به کربلا است.

احسان قائدی نویسنده و گردآورند ااین اثر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: کتاب «پاکستان» شامل ۱۸ روایت از ۱۰ نویسنده بومی استان سیستان و بلوچستان است که در آن تجربه‌های زائران پاکستانی و هندی در مسیر اربعین بازگو شده است.

وی گفت: در این مجموعه تلاش کردیم هم عشق و علاقه زائران شبه‌قاره به امام حسین (ع) را نشان دهیم و هم مهمان‌نوازی مردم سیستان و بلوچستان را که هر ساله پذیرای این عاشقان هستند.

قائدی تصریح کرد: زائران پاکستانی هزاران کیلومتر راه را طی می‌کنند تا از مرز‌های سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند و بعد از زیارت کربلا، به مشهد و قم مشرف شوند. این شور و شوق، تصویری روشن از دلدادگی به امام حسین (ع) در دل شیعیان شبه‌قاره است.

کتاب «پاک ستان» به همت حوزه هنری سیستان و بلوچستان وهمکاری انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

احسان قائدی نویسنده‌ای از چهارمحال و بختیاری است که پیش از کتاب خان کشی از او منتشر شده است.