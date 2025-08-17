واحدی در تیم منتخب بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵
سینا واحدی در جمع تیم منتخب بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان قرار گرفت.
، در پایان رقابتهای بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان که با قهرمانی استرالیا همراه بود، مسئولان فنی رقابتها تیم منتخب جام را معرفی کردند که نام سینا واحدی ملیپوش کشورمان هم در آن قرار داشت.
۲ بازیکن از استرالیا و ۲ بازیکن از چین به همراه سینا واحدی تیم منتخب مسابقات را تشکیل دادند.
همچنین جیلین گایووی از استرالیا به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) جام انتخاب شد.