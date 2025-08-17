به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۲۱ سال جهان ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چین در شهر ژیانگمن برگزار می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران که یک هفته زودتر و برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی این شهر شده است، امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) در دیداری تدارکاتی و دوستانه به مصاف فرانسه رفت و به پیروزی رسید.

این دیدار که در سالن اصلی مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد، سه بر یک به سود ایران به پایان رسید. در ست‌های اول و دوم شاگردان غلامرضا مومنی مقدم ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند و در ست سوم فرانسه ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد.

با توجه به اینکه سالن مسابقه برای دو ساعت در اختیاز تیم‌های ایران و فرانسه قرار داشت، ست چهارم این دیدار ۱۵ امتیازی برگزار شد و تیم جوانان ایران موفق به شکست حریف با امتیاز ۱۵ بر ۱۱ شد.

دو تیم ایران و فرانسه از ترکیب‌های مختلفی در این مسابقه دوستانه استفاده کردند تا همه بازیکنان تجربه یک دیدار مهم آماده سازی را کسب کنند.

عمران گوک جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طا‌ها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم جوانان در این مسابقات هستند.

تیم والیبال جوانان ایران سه‌شنبه در دومین بازی تدارکاتی و دوستانه خود به مصاف برزیل می‌رود.