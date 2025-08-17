فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش مطرح کرد؛

خبرنگاران ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به خوبی تبیین کردند

فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش گفت:خبرنگاران و رسانه‌های انقلابی و متعهد کشور به عنوان افسران جنگ نرم فرهنگی ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به خوبی تبیین و برای مردم بازگو کردند.