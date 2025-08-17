فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش مطرح کرد؛
خبرنگاران ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به خوبی تبیین کردند
فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش گفت:خبرنگاران و رسانههای انقلابی و متعهد کشور به عنوان افسران جنگ نرم فرهنگی ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به خوبی تبیین و برای مردم بازگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امیر سرتیپ سید علی نباتی در همایش بزرگداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تجلیل از خبرنگاران فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سراب با بیان اینکه نقش مهم رسانه در نتیجه جنگ ترکیبی موثر است گفت: خبرنگاران ایران در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به عنوان پشتیبان موثر نیروهای نظامی در بیان زوایای پنهان و آشکارسازی تار و پود این جنگ ترکیبی و تحمیلی بودند.
وی افزود: رژیم کودک کش اسرائیل با توهم آسیب زدن به نظام اسلامی، توطئههای مختلفی را در دستور کار داشت اما با دیدن شکوه و پایداری مردم فهمید که اشتباه و خطایی راهبردی مرتکب شده است.