به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس روی میز پسران زیر ۱۵ سال کانتندر جوانان اردن، مبین امیری نماینده شایسته کشورمان برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر با عملکردی فوق العاده و در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

امیری پیش از رسیدن به فینال، در مرحله یک‌هشتم نهایی طبا مصطفی از لبنان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود سپس در یک‌چهارم نهایی در تقابل با میشل ابی نادر دیگر نماینده لبنان، با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیده بود.

امیری در نیمه‌نهایی و در یک جدال تمام ایرانی برابر هم‌تیمی خود عرشیا لرستانی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز و راهی فینال شد. در نهایت، این ملی‌پوش نوجوان ایرانی با غلبه بر تمامی حریفان، قهرمان رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد و مدال طلای ارزشمند دیگری را برای تنیس روی میز ایران به ارمغان آورد.

در بخش دختران نیز سارینا جهانشاهی در مقابل حریف قدرتمند هندی خود مغلوب شد و به کسب مدال برنز اکتفا کرد.

امین میرالماسی هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها را عهده دار بود.

همچنین در فینال رقابت‌های زیر ۱۹ سال دختران کانتندر جوانان اردن، ستایش ایلوخانی مقابل دیویانشی بومیک از هند به میدان رفت و در دیداری حساس و نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ (۷-۱۱، ۱۲-۱۰، ۵-۱۱، ۱۱-۷، ۱۱-۸) پیروز شد و عنوان قهرمانی را برای ایران به ثمر نشاند.

ملی‌پوش شایسته کشورمان پیش از فینال، در مرحله یک‌هشتم نهایی، جولی دایوب از سوریه را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست داد، در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز برابر کیم اون‌سو از کره‌جنوبی، سید دوم مسابقات، با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید. وی در نیمه‌نهایی نیز وایشناوی جایسوال از هند را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کرد.

در نهایت، دختر شایسته ایران با قهرمانی مقتدرانه خود در اردن یک مدال طلای دیگر به افتخارات کاروان ایران افزود.

این رقابت‌ها ۲۳ تا ۲۶ مرداد به میزبانی اردن برگزار شد.