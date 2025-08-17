پخش زنده
مبین امیری در رده سنی زیر ۱۵ سال و ستایش ایلوخانی در رده سنی زیر ۱۹ سال، قهرمان مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان اردن شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نهایی رقابتهای تنیس روی میز پسران زیر ۱۵ سال کانتندر جوانان اردن، مبین امیری نماینده شایسته کشورمان برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر با عملکردی فوق العاده و در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
امیری پیش از رسیدن به فینال، در مرحله یکهشتم نهایی طبا مصطفی از لبنان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود سپس در یکچهارم نهایی در تقابل با میشل ابی نادر دیگر نماینده لبنان، با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیده بود.
امیری در نیمهنهایی و در یک جدال تمام ایرانی برابر همتیمی خود عرشیا لرستانی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز و راهی فینال شد. در نهایت، این ملیپوش نوجوان ایرانی با غلبه بر تمامی حریفان، قهرمان رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد و مدال طلای ارزشمند دیگری را برای تنیس روی میز ایران به ارمغان آورد.
در بخش دختران نیز سارینا جهانشاهی در مقابل حریف قدرتمند هندی خود مغلوب شد و به کسب مدال برنز اکتفا کرد.
امین میرالماسی هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابتها را عهده دار بود.