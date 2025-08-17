پخش زنده
مرحله نهایی مسابقات دارت رنکینگ آزاد کشورمان از فردا با برگزاری رقابتهای بانوان در یزد آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای دارت رنکینگ آزاد کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود که مسابقات بانوان ۲۷ و ۲۸ مرداد و رقابتهای آقایان ۲۹ و ۳۰ مرداد در سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد یزد برگزار خواهد شد.
۱۳۴ نفر در بخش بانوان و ۱۳۴ دارتر هم در بخش آقایان به رقابت خواهند پرداخت. این نفرات، برترینهای استان خود هستند که پس از چند مرحله مسابقه انتخابی، جواز حضور در دور نهایی را بدست آوردهاند.