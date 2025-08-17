تعیین تکلیف ۲۰۲ پرونده تسهیلات مسکن در عجب شیر
فرماندار عجبشیر گفت: ۲۰۲ پرونده باقیمانده تسهیلات مسکن این شهرستان باید تا پایان شهریور ۱۴۰۴ توسط بانکها تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، در نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان عجب شیر طی امسال که با حضور بانکها و ادارات مرتبط برگزار شد بررسی روند پرداخت وامهای نهضت ملی مسکن و همچنین زیرساختهای مورد نیاز این طرحها مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. طبق گزارشها تنها ۲۰ درصد پروژههای مسکن موفق به دریافت وام شدهاند در حالیکه بانکهای ملی و مسکن قراردادهای خود را منعقد کردهاند سایر بانکها عملکرد ضعیفی داشتهاند.
امیر عباس سلطانپور با تاکید بر لزوم همکاری بانکها گفت: وامهای پرداختی توسط بانکها بخشی از بیتالمال هستند و بازپرداخت آنها باید جدی گرفته شود. پرداخت اقساط وام وظیفه شرعی همه شهروندان است و تمامی آحاد جامعه مکلف به رعایت این تعهد هستند.
وی افزود: اگر چه عجبشیر در واگذاری زمین بالاتر از میانگین استان قرار دارد، اما در اخذ پروانههای ساختمانی پایینتر است که دلیل اصلی آن مسائل موجود در پرداخت وامهاست که البته مشارکت مالی متقاضیان در کنار تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژههای مسکن ملی حیاتی است.
فرماندار عجب شیر با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان دولت و بانکها خاطرنشان کرد: باید برای جلب رضایت مردم حداکثر تلاش خود را به کار گیریم.