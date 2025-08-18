اسامی دعوتشدگان به اردوی تیم دوچرخهسواری استقامت نوجوانان
کادر فنی تیم دوچرخهسواری استقامت نوجوانان، اسامی دختران و پسران دعوت شده به اردوی آمادهسازی تیم را اعلام کرد.
اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است؛
دختران؛
ناروین زینالی – آذربایجان شرقی
النا ناصری ملکی – آذربایجان شرقی
ملینا شیروانی – فارس
رها باجلان – قزوین
پسران؛
امیرعباس صادقی – آذربایجان شرقی
علی جهانبانیان – آذربایجان شرقی
علیاصغر لطفی – آذربایجان شرقی
امیرپویان کنشلو – البرز
محمدطاها جعفری – البرز
حسام حیدری – خراسان جنوبی
داریوش محمدزاده «مربی»، ریحانه طالبی «مربی»، جعفر رنجبران «سرپرست آقایان»، لیلا قیصری «سرپرست بانوان» و سعید مبارکی «مکانیسین»، اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل میدهند.