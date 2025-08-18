مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از جابجایی تعداد ۱۱ هزار ۷۲۵ زائر با بکارگیری ۴۰۸ دستگاه ناوگان عمومی از مرز مهران به مقصد مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: از تاریخ اول مرداد تا ۲۶ مرداد، ۱۱ هزار ۷۲۵ زائر با بکارگیری ۴۰۸ دستگاه اتوبوس از مرز مهران به مقصد شهر‌های مختلف استان جابجا گردیدند و با توجه به حجم بالای زائران امسال حداکثر ناوگان حمل و نقل مسافری استان برای جابجایی آنها اختصاص داد.

او با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه نقص فنی یا حادثه‌ای برای اتوبوس‌های اعزامی از استان ما رخ نداده است، افزود: مسافران از لحظه‌ای که سوار اتوبوس می‌شوند تا زمانی که در مهران از اتوبوس پیاده می‌شوند، تحت پوشش بیمه قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: با توجه به نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) و افزایش سفر به مشهد مقدس این اداره کل آمادگی کامل برای ارائه سرویس مطلوب به زائران را دارد.

او افزود: بررسی و ارسال ظرفیت و لیست ناوگان تحت پوشش شرکت‌ها و موسسات اتوبوسرانی به تفکیک اتوبوس‌های عادی و vip، چگونگی نظارت بر ضوابط و مقررات حمل و نقل از لحاظ رعایت نرخ جابه‌جایی، دستورالعمل‌های مربوط به توشه همراه و غیر همراه مسافر، نظافت ناوگان و کنترل تجهیزات فنی و موارد مرتبط با ایمنی ناوگان توسط مدیران فنی شرکت‌ها از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدنژاد در ادامه گفت: پویش چشم به راهیم که با هدف توجه کاربران جاده‌ای به مقوله ایمنی در سفر و نقش مؤثر و مهم همراهان و سرنشینان وسایل‌نقلیه در ایمنی سفر‌ها در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نهادینه شده، با شعار "شیش دونگ برانیم" نیز در این ایام اجرا می‌شود.