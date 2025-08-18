پخش زنده
امروز: -
برنامههای «ستاره شد»، «هیچ وقت دیر نیست»، «قصه و زندگی» و مجموعه «دکل»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روایتهایی از حضور زنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه.
«ستاره شد»، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش میشود.
پویش فرزندان سرزمین من در برنامه «هیچ وقت دیر نیست».
این برنامه شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود.
پایگاه ایران صدا برنامه «قصه و زندگی» را منتشر میکند.
در این برنامه با اجرای مریم نشیبا مهارتهای زندگی و روابط بین فردی به کودکان آموزش داده میشود.
شبکه چهار مجموعه «دکل» را از یکم شهریور ساعتهای ۱۱ و ۱۸ پخش میکند.
این مجموعه محصول ۲۰۲۲ درمورد اتفاقات عجیبی است که در یک سکوی نفتی روی میدهد.