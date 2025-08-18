ادارات و بانک‌های ۴ شهرستان منطقه سیستان (زهک، هامون، نیمروز و هیرمند) به علت شدت گرفتن طوفان و گرد و خاک در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه تعطیل می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، باتوجه به هشدار هواشناسی و شدت گرفتن طوفان و گرد و خاک، فعالیت تمامی ادارات و بانک‌های شهرستان‌های هیرمند، زهک، نیمروز و هامون به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان، در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴٠۴ تعطیل می‌باشند.

تعجیل در پایان ساعت کاری ادارات شهرستان زابل

بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان زابل، به دلیل شدت وزش باد، بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد، فعالیت تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان در روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴٠۴ راس ساعت ۱۱ به پایان می‌رسد.