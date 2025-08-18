به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران از پایداری شرایط جوی استان تا روز چهارشنبه و افزایش محسوس دما خبر داد.

فرجی گفت: با شکل‌گیری الگوی تابستانه از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه، آسمان مازندران عمدتاً صاف خواهد بود و روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: بر اساس هشدار سطح زرد، حداکثر دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شرقی و مرکزی استان ممکن است به بیش از ۳۵ درجه برسد که می‌تواند موجب خسارت به گلخانه‌ها و مرغداری‌ها شود. همچنین به دلیل تنش دمایی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع، مزارع و جنگل‌ها افزایش می‌یابد.

فرجی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: در این شرایط، مصرف حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت و مدیریت بهینه مصرف ضروری است. وی از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان همچنین اعلام کرد: از بعدازظهر پنجشنبه با افزایش ابر، احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در استان وجود دارد. به گفته او، دریای مازندران امروز با موج کوتاه برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.