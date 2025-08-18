به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: تاکنون ۷۸۲ هزار و ۵۸۴ زائر ایرانی از مرز شلمچه وارد کشور شدند و ۸۴۶ هزار و ۵۶۲ زائر ایرانی از این مرز خارج شدند.

محمد جولانژاد افزود: ۳۸ هزار و ۴۷۷ زائر خارجی نیز از مرز شلمچه وارد و ۶۳ هزار و ۴۶۷ زائر خارجی از این مرز به کشور عراق سفر کردند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰ نفر رسید.

او ادامه داد: در مرز چذابه ۲۰۰ هزار و ۹۳۵ زائر ایرانی وارد کشور شدند و ۲۸۲ هزار و ۳۳۴ زائر ایرانی از این مرز خارج شدند و ۱۳ هزار و ۵۵۷ زائر خارجی وارد و ۴۶ هزار و ۲۴۵ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۵۴۳ هزار و ۷۱ نفر بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به تردد ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۶۱ زائر از مرز‌های استان گفت: ورود ایرانیان به دو مرز استان ۹۸۳ هزار و ۵۱۹ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۹۶ نفر بوده است و ورود زائران خارجی از دو مرز ۵۲ هزار و ۳۴ نفر و خروج آنها ۱۰۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت شده است.